Hace 400 años había un almacén de hielo en el centro de Madrid: "Como no había electricidad, se bajaba la nieve de la sierra"

La cartografía es, posiblemente, una de las herramientas más útiles a la hora de estudiar la historia de un territorio. El Museo de Historia de Madrid alberga entre sus paredes unas cuantas joyas en lo que al pasado de la capital se refiere y, aunque infinidad de mapas habiten sus salas, sólo uno tiene el título de ser el más antiguo de la ciudad, datado de 1622. Su autor es Antonio Mancelli, un cartógrafo italiano al que Felipe IV encargó la creación. “Planos como este tienen un gran valor documental. Los vas comparando con los que vinieron después y ves todos los cambios que se han producido. Nos ayuda a fechar ciertos cambios que ha habido en la ciudad que, de lo contrario, sería muy difícil saber. Es una manera de reconstruir el pasado”, señala Hortensia Barderas, directora del Museo de Historia de Madrid. La obra de Mancelli representa la ciudad cuando llegaron los Austrias, un periodo clave para el territorio.

“Tenemos dos ejemplares, uno en blanco y negro y otro pintado”, añade. La importancia y unicidad de este plano responde al momento en que Madrid se encontraba entonces: “Acababa de ser nombrada capital de España y fue entonces cuando comenzó a adquirir importancia”. Por aquel entonces, Madrid vestía su Plaza Mayor con tapices, pendones y estandartes para celebrar la llegada al trono de Felipe IV. Desde el Ayuntamiento de Madrid señalan que fue ese “efervescente” entorno el que se reflejó por primera vez en un mapa de la época. El trabajo de Mancelli, hasta entonces desconocido, recibió el nombre de La Villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos de Espanna. Sus dimensiones son 46 x 72 centímetros y, según sugirió el propio autor entonces, le llevó ocho años terminarlo: “Es el mapa más antiguo conservado de Madrid y se lo ofreció al Ayuntamiento de la Villa en 1622”.

Mapa actual de las Zonas Turisticas de Madrid. / MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

Si bien se conocen escasos datos de su autor, se sabe que nació posiblemente en Módena (Italia) durante el último tercio del siglo XVI y que murió en Madrid a mediados del siglo XVII. Su plano, hoy una joya para la capital, fue prácticamente desconocido para el público hasta el siglo XX, considerándose hasta ese momento el plano de Pedro Teixeira, de 1656, el primero. Durante años se pensó que la cronología del plano más antiguo de Madrid databa de 1635 por la ausencia del Palacio del Buen Retiro y de la Cerca que rodeaba la ciudad. “Mancelli no dibuja la Cerca de Felipe IV que tuvo Madrid hasta el siglo XIX. Rodeaba la ciudad. No era defensiva, sino que servía para cobrar impuestos: quien pasase por las puertas de la capital tenía que pagar. Este plano es significativo porque no la tiene, es el único. Se construiría justo después y el de Teixeira la tiene”, añade Barderas.

Impreso en Holanda

Según investigaciones más recientes, se cree que este mapa fue delineado entre 1614 y 1622 y que su primera impresión se llevó a cabo en 1623, en Holanda. “Desde entonces, la zona centro ha cambiado muy poco. No está el Palacio Real, sino que está el Real Alcázar. La Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la calle Alcalá y la calle Atocha también aparecen”, relata. Sin embargo, no es extraño que el Madrid de hace 400 años conserve un gran parecido con el de hoy en día: “En grandes capitales como Londres, París o Roma, que han ido cambiando, las vías principales continúan el mismo trazado de entonces. Lo único que han hecho ha sido expandirse. En la capital española a través de plazas, ya que hay muchas más que entonces”. Sin embargo, más allá de los errores de autoría y la poca repercusión que tuvo, este mapa es una huella histórica de valor para la ciudad.

El mapa de Antonio Mancelli, datado de 1622, en detalle. / MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

Al mirar con atención la obra, es posible encontrar rincones que a día de hoy no existen o han cambiado de nombre. “Los Pozos de la Nieve, por ejemplo, se ubicaban bajo la actual Glorieta de Bilbao. Se traía la nieve de la Sierra de Madrid y se almacenaba en una especie de pozos subterráneos con paja. De esa forma, el hielo se mantenía bastante tiempo y se podía repartir a otras partes de la ciudad”, suma. El precio oscilaba en función de las estaciones del año, siendo mucho más caro en verano que en invierno. También los lavaderos del Manzanares, ya extintos: “Estuvieron ahí hasta bien entrado el siglo XX, que es cuando se canalizó el río”. Consistían en una serie de pequeños edificios en ambos lados del río que servían no solo para limpiar la ropa, sino también para el baño corporal en ocasiones. Aparecen también la Plaza de la Cebada, la Plaza del Humilladero y la Puerta de Alcalá o Puerta de la Vega.

Una obra de arte

“Se puede ver también cómo está dibujada la Torrecilla de Música en el Paseo del Prado. En ella tocaban música y la gente que paseaba por ahí podía escuchar una especie de hilo musical. Cuando Carlos III ordenó todo el paseo, se deshizo de ella”, narra la directora. Pese a algunos cambios menores, el centro de Madrid conserva prácticamente la misma apariencia que entonces: “La Puerta del Sol es algo más pequeña, la Gran Vía aún no aparece, ya que es del siglo XX, la Plaza Mayor tiene una forma diferente a la actual… No obstante, es más o menos lo mismo. Destacan en el mapa los lugares reales como el El Alcázar o el Parque del Retiro, en un intento de halagar a la corona, que eran quienes pagaban el encargo”. A pesar de que el mapa de Mancelli tuvo sucesores más relevantes, como el de Teixeira, Barderas lo considera único, pues muestra las calles y alrededores de Madrid durante el primer tercio del Siglo de Oro.

El mapa de Antonio Mancelli, datado de 1622, en detalle. / MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

Dada su antigüedad, la conservación del primer plano de Madrid es clave. “Todos los documentos que tenemos en papel están guardados en la sala de estampas, en planeros con materiales neutros y un nivel de luz limitado para evitar que dañen el papel”, explica. Como este, decenas de mapas conforman una colección cartográfica que habla de la cronología madrileña a través de sus planos. Ante la imposibilidad de tenerlos todos expuestos, se encuentran almacenados en planeros con cajones “para que la gente pueda abrirlos y verlos in situ”. En primer lugar se encuentra el mapa de Mancelli. Después el de Teixeira, un plano “gigante” de 16 láminas. Y así, progresivamente, hasta el siglo XX. Las calles “bien trazadas” y las casas “perfectamente distribuidas” hacen de este trabajo una “obra de arte”.