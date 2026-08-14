Sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE este 15 de agosto: horario, premios y dónde ver

El verano llega a uno de sus momentos más esperados para los aficionados a los sorteos y loterías. Este sábado 15 de agosto, la ONCE celebra una nueva edición de su tradicional Cupón Extra de Verano, un sorteo que este año pone en juego un premio principal de 15 millones de euros para un único cupón.

La cita coincide, como es habitual, con el festivo de la Asunción, y vuelve a repartir millones de euros en diferentes categorías de premios.

Una cita para este sábado

El Cupón Extra de Verano se celebra este sábado 15 de agosto a partir de las 21.25 horas. La hora coincide con la habitual de otros sorteos de la organización durante el año.

Tal como apunta la propia organización, los participantes podrán comprobar los números premiados una vez finalice el sorteo a través de la página oficial de resultados de JuegosONCE.

Asimismo, el sorteo podrá seguirse en directo a través de la página web oficial de JuegosONCE, en el apartado dedicado a las retransmisiones de sorteos. La ONCE también permite consultar posteriormente la grabación en diferido para quienes no puedan seguir la extracción en vivo a las 21.25 horas.

Premios del Cupón Extra de Verano

El gran atractivo del sorteo recae en su primer premio de 15 millones de euros, que corresponde al cupón cuyas cinco cifras y serie coincidan con la combinación ganadora. Pero este no será el único premio destacado:

1 premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie.

10 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie.

119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

10.800 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.

10.800 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de seis euros a la última cifra.

Además, también se repartirán 10 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracción completas y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracción completas.

El cupón tiene un precio de seis euros y la emisión está formada por 100.000 números de cinco cifras, del 00000 al 99999, con series comprendidas entre el 1 y el 20.

¿Cómo puedo conseguir mi cupón?

Quienes todavía quieran participar pueden adquirir el Cupón Extra de Verano a través de la red de vendedores y puntos de venta autorizados de la ONCE, así como a través de internet mediante JuegosONCE.

En la web oficial, la hora límite para comprar el cupón correspondiente al sorteo del 15 de agosto está fijada sobre las 20.55 horas del mismo sábado.

¿Qué parte se quedaría Hacienda?

Los premios de loterías cuentan con un mínimo exento de 40.000 euros. En el caso de los premios que superen esa cantidad, la ONCE indica que se aplica una retención del 20% sobre la parte que exceda de los 40.000 euros.

Así, en el caso del premio principal de 15 millones de euros y el resto de premios más cuantiosos, la retención se aplicaría únicamente sobre la cantidad que supere ese mínimo exento.

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El Cupón Extra de Verano es ya una tradición dentro del calendario de sorteos de la ONCE. La primera edición se celebró en el año 2000, cuando el premio principal ascendió a mil millones de pesetas (unos 6 millones de euros) para un único cupón ganador.