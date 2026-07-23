Sorteo de la Cruz Roja de 2026: cuándo, a qué hora se celebra y qué premios reparte

El Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026 es uno de los sorteos más esperados del año. Esta iniciativa solidaria, que reúne cada verano a miles de personas en toda España, repartirá 23.400 premios, con un valor total de siete millones de euros (o su contravalor en oro): todo ello mientras apoya los proyectos sociales de Cruz Roja gracias a la venta de boletos.

¿A qué hora es el Sorteo del Oro de la Cruz Roja?

El sorteo se celebra este jueves por la tarde, a las 19:30 horas, en Granada. La expectación es máxima porque, como cada año, se repartirán numerosos premios y la emoción estará asegurada.

¿Dónde seguir el Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026 en directo?

Para no perderse ni un detalle, el Sorteo de Oro podrá seguirse en 'streaming' a través de las redes sociales oficiales de Cruz Roja y del propio Sorteo del Oro (YouTube Sorteo de Oro).

Además, los resultados y números premiados se publicarán en la web oficial de Cruz Roja, y se podrán consultar también vía teléfono (900 100 014) o enviando un SMS al número 215757 con la palabra ORO, seguido del número de boleto y de serie.

EL PERIÓDICO también abre un directo para contar la última hora e informar de los números premiados en este sorteo de la Cruz Roja.

Premios del Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026

El atractivo de este sorteo reside en la gran cantidad de premios que se reparten, entre los que destacan:

Un primer premio de tres millones de euros.

Un segundo premio de un millón de euros.

Un tercer premio de 500.000 euros.

Un cuarto premio de 250.000 euros.

Un quinto premio de 10.000 euros.

Además, hay cientos de premios menores para los números y series coincidentes, así como para quienes acierten las cuatro últimas cifras de cada extracción. Se entregarán 23.400 premios por valor total de siete millones de euros, con posibilidad de cobrar el importe en metálico o en oro, según el valor determinado por el Mercado de Metales Preciosos de Londres en el cierre del día.

¿Dónde comprar los décimos?

Los boletos se pueden adquirir hasta instantes previos al sorteo en la web oficial de Cruz Roja, establecimientos colaboradores, Correos y puntos físicos por todo el territorio nacional.

Importancia social del Sorteo del Oro

Cada boleto vendido ayuda directamente a la financiación de proyectos humanitarios y sociales impulsados por la Cruz Roja en España.

Es una de las mayores fuentes de financiación de la organización, destinada a combatir la pobreza, ofrecer acompañamiento a mayores, apoyo escolar a la infancia, lucha contra la violencia de género y atención ante crisis o emergencia.