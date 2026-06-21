¿Cuándo es la Grossa de Sant Joan 2026? Fecha y horario del sorteo

La 'Grossa Especial Revetlla' es un sorteo extraordinario de lotería que se celebra en Catalunya cada mes de junio por la verbena de Sant Joan. En esta rifa, hay millones de euros en juego que solo irán a parar a las manos de unos pocos afortunados. Aquí te contamos qué día se celebra, los premios que hay y dónde comprar los billetes.

Este año, el sorteo de la 'Grossa Especial Revetlla' se celebra el martes, 23 de junio, a las 21.00 horas. Hasta una hora antes del inicio del sorteo, cualquiera podrá conseguir su billete para optar a una serie de suculentos premios, de hasta 500.000 euros. Cada billete tiene un precio de cinco euros y los resultados del sorteo se podrán seguir en directo desde EL PERIÓDICO.

¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes ya se pueden adquirir en los puntos de venta de la red comercial de Loteries de Catalunya y también a través del soporte digital que ofrece su página web. Asimismo, se pueden solicitar cada jugador puede solicitar sus números favoritos en cualquiera de los puntos de venta que dispongan de terminal para poder imprimir al momento el billete con los dígitos elegidos. Además, los billetes para este sorteo también pueden conseguirse a través de la web Grossa de Campdorà.

Según anuncia Loteries de Catalunya, hay un total de 100.000 números a la venta para este sorteo. Las cifras sorteadas van del 00000 al 99999 y cuentan con un total de 50 series o billetes por número. Todas ellas se pueden adquirir mediante la impresión del billete desde el terminal del punto de venta o a través de la web o de la app de Loteries de Catalunya.

Premios del sorteo

Por lo que respecta a los premios, esta vez se juegan dos principales. El mayor de los dos corresponde al premio extraordinario de 500.000 euros, adjudicado al billete cuyas cinco cifras y número de serie coincidan -en el mismo orden- con las ganadoras del sorteo.

Luego está el primer premio de 100.000 euros, que se entregará al billete cuyas cinco cifras coincidan, en el mismo orden, con las ganadoras, pero que pertenezcan a una serie distinta.

Finalmente, hay diversos premios menores repartidos: 1.000 euros para los billetes cuyas cuatro primeras o últimas cifras coincidan con el ganador, 105 euros para los billetes cuyas tres primeras y última cifras o primera y tres últimas cifras coincidan con las ganadoras.

También se premiará con:

100 euros aquellos billetes cuyas tres primeras o tres últimas cifras coincidan con el billete ganador.

aquellos billetes cuyas con el billete ganador. 20 euros para el billete cuyas dos primeras y últimas cifras coincidan con las premiadas.

para el billete cuyas coincidan con las premiadas. 15 euros para billetes cuyas dos primeras y última cifras o primera y dos últimas cifras coincidan con el ganador.

para billetes cuyas coincidan con el ganador. 10 euros para billetes cuyas dos primeras o dos últimas cifras o primera y última cifra coincidan con el billete premiado.

Finalmente, también se recuperará el valor del billete (5 euros) en casos donde coincida la primera o la última cifra.

Cómo cobrar los premios

Hasta 120 euros, los premios se pueden cobrar en cualquier punto de venta de Loteries de Catalunya. Los premios superiores a 120 y hasta 9.999,99 euros también se pueden cobrar en cualquier punto de venta de Loteries de Catalunya, pero el proceso será a través de transferencia bancaria. Además, todos los premios también pueden cobrarse en cualquier oficina de CaixaBank.

Para aquellos jugadores que deseen cobrar algún premio sin salir de casa también existe la posibilidad de cobrar los premios enviando un email a info@lagrossacatalana.com o enviando un Whatsapp al 669 071 904, así como una foto del billete y certificado del número de cuenta IBAN. Según establece la web, en dos días el cliente debería recibir el dinero en su cuenta bancaria.