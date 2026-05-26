BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE 3 CENAS DOBLES EN HOTELES DEL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA - 26/05/2026 al 07/06/2026

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, S.L.U. (en adelante, EPC), con domicilio en 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Avenida de la Gran Vía de l’Hospitalet, 163-167, y CIF nº B-66485343, organiza con fines promocionales entre sus seguidores de Instagram vigentes con correo electrónico informado, el concurso de 3 CENAS DOBLES VÁLIDAS PARA HOTELES ASOCIADOS AL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA. Esta Promoción es de ámbito local, se desarrolla a través de Internet, exclusivo para seguidores del perfil de Instagram de El Periódico, usuarios residentes en Catalunya y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La Promoción se iniciará el día 26 de mayo y finalizará el día 7 de junio a las 23:59 horas. Pasada esta fecha y hora, nadie podrá participar.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Es importante subrayar que la participación en la Promoción supone la aceptación incondicional y el respeto de lo dispuesto en las presentes Bases Legales.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

Podrán participar aquellas personas que residan en Catalunya y que sean mayores de 18 años.

Los participantes sólo podrán inscribirse una vez en la presente promoción.

Los participantes deberán ser seguidores de la cuenta de Instagram de El Periódico (@elperiodico_cas) y Gremi d’Hotels de Barcelona (@mesqhotels), dar like al post y comentar la publicación escribiendo un microrrelato de 300 caracteres como máximo.

Los Participantes sólo podrán participar con un único perfil de Instagram. Si se detecta que un Participante participa con varios perfiles de Instagram será descalificado.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS

El Periódico contactará por mensaje privado de Instagram con los ganadores del concurso, quienes deberán proporcionar la información de contacto que sea necesaria para poder gestionar la logística del premio (3 CENAS DOBLES en hoteles asociados al Gremi d’Hotels de Barcelona). El premio no incluye el desplazamiento hasta Barcelona, ni la estancia en la ciudad, ni tampoco cualesquiera dietas y/o manutenciones relacionadas con el desplazamiento y/o estancia. El premio estará disponible hasta el próximo 30/09/2026 y está sujeto a la disponibilidad del restaurante correspondiente.

Por motivos de privacidad, El Periódico no publicará los nombres en la web y/o en ninguna de sus perfiles sociales oficiales.

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio, quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

5.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.

No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a EPC (ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de EPC (iii) Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la organización de esta Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero.

EP se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la Promoción que no esté expresamente asumido por EP en las presentes Bases Legales.

Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación motivada. EPC se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco ser permitirá comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.

Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo de la Promoción, ya sea por intervención humana o mediante un autómata, dará lugar a la descalificación inmediata del participante anulándose su candidatura.

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, ganador o terceros.

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No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la Empresa y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo la página web de participación.