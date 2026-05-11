Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaRúa BarçaMapa rúaHantavirusTiempo CatalunyaNissanEstudiante 92 añosCasa BatllóCarles Porta
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 11 de mayo de 2026

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.

El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.

Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

Noticias relacionadas

El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
  2. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  3. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre mayo y junio puede aparecer el fenómeno del 'Superniño
  4. Audiencias TV Ayer: 'Tu cara me suena' lidera con mínimo, 'De viernes' se mantiene y Ana Rosa cierra su mejor semana de la temporada
  5. Rúa del FC Barcelona: dónde y cuándo sería la celebración como campeón de liga
  6. La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
  7. David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
  8. El Banco Sabadell aflora una exposición de 8,8 millones a la quiebra de Spirit Airlines, la primera aerolínea que colapsa por la crisis del combustible

Barcelona acoge los EUmies Awards Days 2026 centrados en la reutilización y transformación arquitectónica

Barcelona acoge los EUmies Awards Days 2026 centrados en la reutilización y transformación arquitectónica

Directo | La OMS da por concluida la operación de desembarco de los pasajeros del MV Hondius, que ya ha zarpado hacia Países Bajos

Directo | La OMS da por concluida la operación de desembarco de los pasajeros del MV Hondius, que ya ha zarpado hacia Países Bajos

Llueven bombas y nazis sobre el Glasgow de Alan Parks

Llueven bombas y nazis sobre el Glasgow de Alan Parks

Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey

Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Irán y la guerra asimétrica de los 10.000 días

Empieza la votación vecinal sobre si el barrio barcelonés de Verdun debe pasar a llamarse Verdum

Empieza la votación vecinal sobre si el barrio barcelonés de Verdun debe pasar a llamarse Verdum

Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Andalucía: los porqués

Andalucía: los porqués