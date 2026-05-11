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Un acertante de La Bonoloto gana dos millones de euros en Lloret del Mar (Girona)

Archivo - Un apostante en una administración de loterías

Archivo - Un apostante en una administración de loterías / EUROPA PRESS - Archivo

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El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Lloret del Mar (Girona) percibirá más de dos millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este lunes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.004.089,94 euros. El boleto se ha validado en la Administración de Loterías número 4, situada en Avenida Vila de Blanes, 101.

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La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 11 de mayo, ha estado formada por los números 13, 8, 40, 48, 6 y 9. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.549.490,50 euros.

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