Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EuromillonesHantavirusHantavirus EspañaAyusoViviendaReino UnidoPredilect AndalucíaGuerra IránBarcelona
instagramlinkedin

En Directo

Sorteos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 8 de mayo de 2026

Imagen para el sorteo de Euromillones

Imagen para el sorteo de Euromillones

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
  2. Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
  3. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  4. Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
  5. Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
  6. Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir 'desequilibrios' como el del 28A
  7. Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos
  8. La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 8 de mayo de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 8 de mayo de 2026

Una promoción encallada de pisos públicos en el Raval deja a 17 inquilinos en un limbo: "Queremos las llaves, no disculpas"

Una promoción encallada de pisos públicos en el Raval deja a 17 inquilinos en un limbo: "Queremos las llaves, no disculpas"

Wall Street se desmarca de Europa: el S&P 500 y el Nasdaq tocan nuevos máximos históricos

Wall Street se desmarca de Europa: el S&P 500 y el Nasdaq tocan nuevos máximos históricos

El horóscopo de mañana, sábado 9 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, sábado 9 de mayo: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Imágenes de los archivos desclasificados de EEUU sobre ovnis y vida extraterrestre

Imágenes de los archivos desclasificados de EEUU sobre ovnis y vida extraterrestre

Erasmus+: un motor de la "identidad europea" aún lejos del alcance de todos los estudiantes

Erasmus+: un motor de la "identidad europea" aún lejos del alcance de todos los estudiantes

Una visita histórica

Una visita histórica

Messi nombra sus tres favoritos para el Mundial-2026

Messi nombra sus tres favoritos para el Mundial-2026