Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EuromillonesTrumpHantavirusCrimen EspluguesMNACMapi LeónBarcelonaGuerra IránElecciones Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

Sorteos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 5 de mayo de 2026

Imagen para el sorteo de Euromillones

Imagen para el sorteo de Euromillones

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
  2. Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
  3. Un susto mayúsculo en los FGC
  4. El Último de la Fila, un aquelarre a favor del ansia de vivir en su épica noche de regreso en el Estadi Olímpic
  5. Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
  6. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  7. ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados
  8. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: "Ellos saben qué no hacer"

Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una "operación urgente" puede obligarle a declarar "desde su domicilio"

Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una "operación urgente" puede obligarle a declarar "desde su domicilio"

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 5 de mayo de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 5 de mayo de 2026

Probamos World of Warships: Legends en PC, la versión naval de Wargaming llega a buen puerto

Probamos World of Warships: Legends en PC, la versión naval de Wargaming llega a buen puerto

El Premio Talento Joven de Periodismo Europeo celebra su primera edición en un acto en Barcelona

El Premio Talento Joven de Periodismo Europeo celebra su primera edición en un acto en Barcelona

Dificultades logísticas

Dificultades logísticas

De Barcelona a la televisión: la oportunidad única para hacerse millonario gracias a 'Pasapalabra'

De Barcelona a la televisión: la oportunidad única para hacerse millonario gracias a 'Pasapalabra'

Así nace una batería hasta dar vida al Cupra Raval

Así nace una batería hasta dar vida al Cupra Raval