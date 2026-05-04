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Comprobar Sorteo Extra ONCE del Día de la Madre, en directo | Números premiados de este domingo 3 de mayo de 2026

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El Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, de carácter extraordinario, se ha celebrado este domingo 3 de mayo de 2026 a las 21:25 horas. 

Número premiado

El número premiado ha sido el 55.335, y con la serie 092 tiene un premio extraordinario de 17 millones de euros. Si solo se ha acertado las cinco cifras, pero no la serie, el premio es de 40.000 euros.

Este sorteo de la ONCE es un evento en el que se seleccionan al azar números y premios para los participantes que hayan comprado billetes de lotería en los puntos de venta autorizados, como administraciones de lotería y estancos. El proceso de selección de números y premios se realiza mediante el uso de un sistema de bombos y bolas numeradas del 0 al 9.

Todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cantidad, Hacienda aplicará una retención del 20 %.

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