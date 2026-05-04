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Comprobar Lotería Nacional Sorteo Extraordinario del Día de la Madre | Números premiados de este domingo 3 de mayo de 2026
En honor a las madres, se celebra este domingo 4 de mayo el Día de la Madre. Y con él llega también uno de los sorteos más esperados del año, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre que tendrá lugar a partir de las 21 horas y repartirá un premio especial de 15 millones de euros al décimo.
El sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional también repartirá 130.000 euros al décimo por el primer premio o 25.000 euros para el segundo, entre otros.
Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de hoy, 3 de mayo de 2026:
Premio Especial al décimo
Premiado con 15 millones en el del Sorteo Extraordinario
Número: 46802
Fracción: 6
Serie: 3
Primer premio
46802
Segundo premio
57700
Reintegros especiales
2, 3, 7
Extracciones cuatro cifras
0245, 3849, 4101, 4484, 5881
Extracciones de tres cifras
045, 065, 215, 232, 351, 474, 496, 555, 581, 771, 798, 926, 944, 954, 966
Extracciones dos cifras
49, 57
Así te hemos contado el Sorteo Extraordinario de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 150 euros:
2, 3, 7
Premio Especial al décimo
Se premia con 15 millones de euros.
Número: 46802
Fracción: 6
Serie: 3
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 1.300.000 euros por serie (130.000 euros por cada décimo):
46802
Segundo premio
250.000 euros a la serie (25.000 euros por cada décimo):
57700
Extracciones cuatro cifras
5 extracciones de 4 cifras con un premio de 3.750 euros la serie:
0245, 3849, 4101, 4484, 5881
Extracciones de tres cifras
15 extracciones de 3 cifras con premio de 750 euros la serie:
045, 065, 215, 232, 351, 474, 496, 555, 581, 771, 798, 926, 944, 954, 966
Extracciones dos cifras
2 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 300 euros a la serie:
49, 57
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
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