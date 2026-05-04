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Comprobar Lotería Nacional Sorteo Extraordinario del Día de la Madre | Números premiados de este domingo 3 de mayo de 2026

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En honor a las madres, se celebra este domingo 4 de mayo el Día de la Madre. Y con él llega también uno de los sorteos más esperados del año, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre que tendrá lugar a partir de las 21 horas y repartirá un premio especial de 15 millones de euros al décimo.

El sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional también repartirá 130.000 euros al décimo por el primer premio o 25.000 euros para el segundo, entre otros.

Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de hoy, 3 de mayo de 2026:

Premio Especial al décimo

Premiado con 15 millones en el del Sorteo Extraordinario

Número: 46802

Fracción: 6

Serie: 3

Primer premio

46802

Segundo premio

57700

Reintegros especiales

2, 3, 7

Extracciones cuatro cifras

0245, 3849, 4101, 4484, 5881

Extracciones de tres cifras

045, 065, 215, 232, 351, 474, 496, 555, 581, 771, 798, 926, 944, 954, 966

Extracciones dos cifras

49, 57

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