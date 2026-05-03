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ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados

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El primer domingo de mayo siempre es especial en España, pues se celebra el Día de la Madre. Un día cargado de emoción y amor hacia las madres que, además, trae consigo la oportunidad de llevarse millones de euros en premios. Este domingo 3 de mayo se celebra el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, un sorteo de carácter extraordinario donde se puede ganar hasta un primer premio de 17 millones de euros.

En este sorteo de la ONCE se seleccionan al azar números y premios para los participantes que hayan comprado billetes de lotería en los puntos de venta autorizados, como administraciones de lotería y estancos. El proceso de selección de números y premios se realiza mediante el uso de un sistema de bombos y bolas numeradas del 0 al 9.

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Siga aquí el sorteo en directo, que se celebrará a partir de las 21:25 horas.

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