ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados

El primer domingo de mayo siempre es especial en España, pues se celebra el Día de la Madre. Un día cargado de emoción y amor hacia las madres que, además, trae consigo la oportunidad de llevarse millones de euros en premios. Este domingo 3 de mayo se celebra el Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, un sorteo de carácter extraordinario donde se puede ganar hasta un primer premio de 17 millones de euros.

En este sorteo de la ONCE se seleccionan al azar números y premios para los participantes que hayan comprado billetes de lotería en los puntos de venta autorizados, como administraciones de lotería y estancos. El proceso de selección de números y premios se realiza mediante el uso de un sistema de bombos y bolas numeradas del 0 al 9.

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Siga aquí el sorteo en directo, que se celebrará a partir de las 21:25 horas.

¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio del sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE? Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. Es decir, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cantidad, se les aplicará una retención del 20 %.

¿Cómo están repartidos los premios? 1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

¿Cuál es el premio máximo que se puede ganar en el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE? En el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE se puede ganar un primer premio de 17.000.000 € al cupón de cinco cifras y serie agraciado el día 5 de mayo.

Dónde ver el sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE de 2024 El sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE se puede seguir en directo a través de la página web oficial desde las 21.25 horas.