Lotería Nacional Sorteo Extraordinario del Día de la Madre | Hora, premios y resultados

En honor a las madres, se celebra este domingo 4 de mayo el Día de la Madre. Y con él llega también uno de los sorteos más esperados del año, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del Día de la Madre que tendrá lugar a partir de las 21 horas y repartirá un premio especial de 15 millones de euros al décimo.

El sorteo extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional también repartirá 130.000 euros al décimo por el primer premio o 25.000 euros para el segundo, entre otros.

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¿Cuánto cuesta el décimo del Sorteo Extraordinario ‘Día de la Madre’? El décimo para el Sorteo Extraordinariotiene un precio de 15 €

¿Cuánto dinero reparte el Sorteo Extraordinario ‘Día de la Madre’? El Sorteo Extraordinario ‘Día de la Madre' reparte un total de 105 millones de euros. Los más destacados son los siguientes: - Un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo. - Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie. - Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie. - 3.485.100 premios.