Juego de azar
Sorteo Extra de la ONCE del Día de la Madre 2026: hora, dónde ver y premios
Hay 1.000.000 de numeros que serán premiados con hasta 17 millones de euros
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El próximo domingo, 3 de mayo, se celebra una de las festividades más bonitas y cargadas de significado del año. El Día de la Madre se acerca y aparte de todas las reuniones familiares, los ramos de flores y los regalos que van a recibir todas las madres de España, también se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE.
Este sorteo se celebra cada año, justo en el Día de la Madre, y este año no será diferente. Por tanto, todos los que decidan participar podrán comprobar si sus cupones han sido premiados entre las 21:15 y las 21:35 horas y podrán seguirlo en directo en EL PERIÓDICO.
Dónde conseguir los cupones
Por lo que hace a los cupones, están disponibles en la web de JuegosONCE, en la red de puntos de venta autorizados de la ONCE y en la app oficial de JuegosONCE. Además, cada cupón tiene un precio de 5 euros y para comprar uno en la app oficial, solo se necesita el DNI y la correspondiente contraseña, o registrarse si es la primera vez se accede a JuegosONCE. La venta de cupones se cerrará el domingo a las 21:00.
Para este sorteo, la ONCE ha anunciado que la emisión del producto, estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 100.
Premios del sorteo
Este año, los premios se dividen en diversas categorías, de manera que hay un total de 1.000.000 de números que serán premiados aunque dependiendo el número de cifras y serie que coincidan, el valor económico será mayor o menor. Los premios son los siguientes:
- 1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.
- 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.
- 900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.
- 9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.
- 90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.
- 900.000 premios de 5 euros a la última cifra.
Premiados a través de internet
La ONCE también explica que "si has jugado en la web o en la app oficial de JuegosONCE y has resultado premiado, nosotros te ingresamos la cantidad automáticamente en tu cuenta de JuegosONCE. Desde aquí podrás utilizar ese dinero para jugar a otra lotería y sorteos en JuegosONCE o podrás transferir tu premio a una cuenta bancaria de la que seas titular sin ningún coste para ti".
Finalmente, hay que destacar que el mínimo exento de tributación es de 40.000 euros. Esto significa que en el Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE 2026, todos los premios inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos, pero si el premio supera esa cifra, se aplicará una retención del 20%.
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