¿Por qué hoy sábado no hay sorteo de la Lotería Nacional?

Como es habitual durante casi todas las semanas del año, cada jueves y cada sábado, se celebra un sorteo de Lotería Nacional. Esta semana, hay un caso extraño, pues este sábado no está programado ningún sorteo. Entonces, surge una pregunta: ¿Por qué no hay hoy sorteo de la Lotería Nacional este sábado, día 2 de mayo?

Los sorteos de los jueves de Lotería Nacional cuentan con décimos que cuestan 3 euros cada uno, se rifan a las 21:00 y su primer premio es de 300.000 euros. Por otro lado, los sorteos de los sábados se rifan entre las 13:00 y las 14:00; sus décimos valen 6 euros cada uno y su primer premio es de 600.000 euros.

Y ahora sí, respondiendo a la gran pregunta, este sábado, día 2 de mayo no se celebrará el habitual sorteo, ya que el próximo domingo se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, lo que obliga a cancelar el sorteo anterior más cercano en el tiempo.

Este domingo, día 3 de mayo se celebra la Lotería del Día de la Madre y como es habitual, la Lotería Nacional reserva este fin de semana tan señalado para organizar uno de sus mayores sorteos del año. La hora en la que se realizará será en torno a las 21:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Además, podrás seguir los resultados en directo desde EL PERIÓDICO.

Los décimos del Día de la Madre se pueden conseguir desde casa de forma totalmente segura, sin desplazamientos ni comisiones directamente en su página web, Loterías y Apuestas del Estado. Cada décimo tiene un precio de 15 euros.

Premios del sorteo

Los premios a los que optará toda la gente que compre un décimo son los siguientes:

Premio Especial: 15.000.000 euros a una sola fracción y serie .

. Primer Premio: 1.300.000 euros a repartir entre las diferentes series quedando 130.000 euros por décimo .

. Segundo Premio: 250.000 euros a repartir entre las diferentes series quedando 25.000 euros al décimo .

. Aproximaciones: 24.000 euros para los números anterior y posterior al primer premio, y 15.325 euros para los del segundo premio.

Además de estos grandes botes, la lluvia de millones incluye centenas, terminaciones y los clásicos reintegros del Día de la Madre. Concretamente, existen tres reintegros del Día de la Madre que son la última cifra del primer premio y dos extracciones especiales de una cifra, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de recuperar al menos el valor del décimo.