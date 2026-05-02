Horario, fecha y lista de premios del sorteo extra de la Lotería Nacional del Día de la Madre

Se acerca una de las fechas más especiales del año, el Día de la Madre, y con él llega también uno de los sorteos más esperados del año. El Sorteo Extra de la Lotería del Día de la Madre se acerca y aquí te presentamos cuáles son los premios, el horario en que se celebra y dónde puedes seguirla en directo.

Horario del sorteo

Este domingo, día 3 de mayo se celebra la Lotería del Día de la Madre y como es habitual, la Lotería Nacional reserva este fin de semana tan señalado para homenajear a las madres de España y celebrar este destacado sorteo. La hora en la que se realizará será en torno a las 21:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Además, podrás seguir los resultados en directo desde EL PERIÓDICO.

Los décimos del Día de la Madre se pueden conseguir desde casa de forma totalmente segura, sin desplazamientos ni comisiones directamente en su página web, Loterías y Apuestas del Estado. Cada décimo tiene un precio de 15 euros.

Premios del sorteo

Los premios a los que optará toda la gente que compre un décimo son los siguientes:

Premio Especial: 15.000.000 euros a una sola fracción y serie .

. Primer Premio: 1.300.000 euros a repartir entre las diferentes series quedando 130.000 euros por décimo .

. Segundo Premio: 250.000 euros a repartir entre las diferentes series quedando 25.000 euros al décimo .

. Aproximaciones: 24.000 euros para los números anterior y posterior al primer premio, y 15.325 euros para los del segundo premio.

Además de estos grandes botes, la lluvia de millones incluye centenas, terminaciones y los clásicos reintegros del Día de la Madre. Concretamente, existen tres reintegros del Día de la Madre que son la última cifra del primer premio y dos extracciones especiales de una cifra, lo que aumenta exponencialmente las posibilidades de recuperar al menos el valor del décimo.