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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 25 de abril

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

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Este sábado, 25 de abril de 2026, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

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