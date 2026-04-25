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Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 25 de abril
Este sábado, 25 de abril de 2026, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
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