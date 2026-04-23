¿Cuándo es la Grossa de Sant Jordi 2026? Fecha, horario y premios

La Grossa de Sant Jordi es un sorteo especial de lotería que se celebra en Catalunya cada mes de abril, por la Diada de Sant Jordi. En esta rifa, hay millones de euros en juego que solo podrán caer en manos de unos pocos afortunados. Aquí te contamos qué día se celebra, los premios que hay y dónde comprar los billetes.

Este año, el sorteo de la Grossa de Sant Jordi se celebrará el 27 de abril cerca de las 13 h. Hasta ese día, toda la población puede conseguir algún billete para optar a una serie de premios sustanciosos, de hasta 2 millones de euros. Cada billete tiene un precio de 5 euros.

¿Dónde comprar los billetes?

Se pueden comprar ya los billetes en los puntos de venta de la red comercial de Loteries de Catalunya y también a través del soporte digital que ofrece su página web. También se pueden solicitar los números favoritos de cada persona en cualquiera de los puntos de venta que dispongan de terminal para poder imprimir al momento el billete con el número elegido. La venta de estos billetes se cerrará el mismo día 27, a las 12 h.

Según anuncia Loteries de Catalunya, en este sorteo se han puesto a la venta 80.000 números, concretamente del 00000 al 79999, con un total de 35 series por número. Quince de ellas salen en formato papel y las veinte restantes se pueden conseguir en los puntos de venta, que pueden imprimir directamente desde sus terminales el número elegido o uno aleatorio en el momento de realizar la compra.

Premios del sorteo

Por lo que respecta a los premios, existen cuatro principales. El mejor de ellos es el premio extraordinario de dos millones de euros. Este premio lo obtendrá el billete cuyas 5 cifras coincidan, en el mismo orden, con las cifras de la primera extracción y también coincidan las cifras de su número de serie, que van del 1 al 35, en el mismo orden con las obtenidas en la segunda extracción.

Luego está el primer premio de 50.000 euros que obtendrá el billete cuyas 5 cifras coincidan, en el mismo orden, con las de la primera extracción, pero que tengan una serie distinta. Hay un segundo premio de 20.000 euros, que recibirá el billete cuyas 5 cifras coincidan con las de la tercera extracción, en el mismo orden.

Finalmente, hay un tercer premio de 10.000 euros. Las 5 cifras del billete deberán coincidir, en el mismo orden, con las cifras de la cuarta extracción. Es importante destacar que, aunque los premios más destacados son estos, también se premiarán, en menor medida, todas las terminaciones de estos números ganadores, así como los números anteriores y posteriores.

Fuentes: