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Bote de la Primitiva, en directo | Combinación ganadora del sorteo de hoy, 23 de abril de 2026

Bote de la Primitiva este 23 de abril de 2026

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Este jueves, 23 de abril, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo bote de la Primitiva con un premio de 8 millones de euros.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativa con la última hora del sorteo y la combinación ganadora.

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