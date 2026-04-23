Bote de la Primitiva, en directo | Combinación ganadora del sorteo de hoy, 23 de abril de 2026

Este jueves, 23 de abril, Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo bote de la Primitiva con un premio de 8 millones de euros.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativa con la última hora del sorteo y la combinación ganadora.

En cinco minutos, la Primitiva

Combinación ganadora de la Bonoloto Combinación ganadora: 8, 19, 22, 27, 45, 47 Número complementario: 5 Reintegro: 7

Comienza el sorteo de la Bonoloto Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte

El bote de hoy El bote de hoy de la Primitiva es de 8 millones de euros. ¿Serás el afortunado/a? En unos minutos lo sabrás.

¿Cómo funciona el bote? El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

¿Cómo se juega la Primitiva? Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9. Y los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

Pero antes… La Bonoloto Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30