En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 18 de abril
Este sábado, 18 de abril de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 18 de abril de 2026:
Reintegros especiales
0, 1, 8
Primer premio
12590
Segundo premio
06265
Extracciones cuatro cifras
0237, 1018, 2107, 7156
Extracciones de tres cifras
256, 276, 309, 439, 545, 581, 589, 699, 831, 961
Extracciones dos cifras
00, 05, 30, 43, 53, 56, 57, 80, 82
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 60 euros:
0, 1, 8
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 600.000 euros por serie:
12590
Segundo premio
120.000 euros a la serie:
06265
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie:
0237, 1018, 2107, 7156
Extracciones de tres cifras
10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie:
256, 276, 309, 439, 545, 581, 589, 699, 831, 961
Extracciones dos cifras
9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie:
00, 05, 30, 43, 53, 56, 57, 80, 82, XX
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
- El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
- Tim Spector, experto en microbiota: 'El café de la mañana puede cuidar la salud intestinal y el bienestar general
- Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas
- Rusia incluye a la española Oesía entre posibles objetivos militares por su actividad en Ucrania
- Messi proyecta construir tres casas para sus hijos en Castelldefels
- Pere Puig recibe la eutanasia y se convierte en el segundo paciente psiquiátrico de Catalunya en acceder a la muerte digna en un mes
- La AP-7 estrenará el primer límite de velocidad dinámico con inteligencia artificial en España
- El 20% de los diagnósticos de cáncer de mama son en realidad lesiones precancerosas: 'Se trata innecesariamente a un número muy alto de mujeres