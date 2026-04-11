Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario contra el cáncer AECC

Este sábado, 11 de abril de 2026, se celebra el sorteo extraordinario "Asociación Española contra el Cáncer, un sorteo ya tradicional en el calendario para difundir la labor social que desarrolla esta Asociación. En el día de hoy, la Lotería Nacional reparte un total de 105 millones de euros en premios, con un premio especial de 15.000.000 euros a un único décimo.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Premios El reparto de premios del sorteo de hoy será el siguiente: Un Primer Premio de 1.500.000 euros por serie.

Un Segundo Premio de 300.000 euros por serie.

Un Tercer Premio de 150.000 euros por serie.

Doce Premios de 75.000 euros por serie cada uno.

3.755.500 premios.

¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.