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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario contra el cáncer AECC

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

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Manuela Valdés

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Este sábado, 11 de abril de 2026, se celebra el sorteo extraordinario "Asociación Española contra el Cáncer, un sorteo ya tradicional en el calendario para difundir la labor social que desarrolla esta Asociación. En el día de hoy, la Lotería Nacional reparte un total de 105 millones de euros en premios, con un premio especial de 15.000.000 euros a un único décimo.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

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