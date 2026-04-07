Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 7 de abril de 2026

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

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El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Hasta aquí la retransmisión del sorteo de Euromillones de este martes. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Combinación ganadora Euromillones La combinación ganadora de Euromillones de este martes es la siguiente: 11, 14, 19, 36 y 49 Estrellas: 6 y 7 El millón: BFK35830

Combinación ganadora Bonoloto La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes es la siguiente: 3, 11, 30, 38, 39 y 41 Complementario: 32 Reintegro: 4

¡Empieza el sorteo!

Menos de 10 minutos para el sorteo de Euromillones El sorteo de Euromillones arranca en menos de 10 minutos. Puede seguirlo en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en el directo de EL PERIÓDICO, donde le contamos la combinación ganadora y todos los números premiados.

¿Cómo se juega al Euromillones? En el sorteo se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales, llamados estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Cómo se reparten los premios Para ganar el premio mayor, es necesario acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, existen otras 12 categorías de premios, por lo que también se puede obtener un premio inferior sin acertar toda la combinación.

Dónde ver el sorteo de Euromillones en directo El sorteo de Euromillones puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, en EL PERIÓDICO le contamos en tiempo real la combinación ganadora y todos los números premiados.

El bote de Euromillones de hoy asciende a 92 millones de euros El sorteo de Euromillones de este viernes pone en juego un bote de 92 millones de euros para quienes acierten la combinación ganadora.