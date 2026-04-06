Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaBorrascaArtemis IIElecciones AndalucíaBajas laboralesJapónSant PauIránEl BolaLorca
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 6 de abril de 2026, en directo

El sorteo se lleva a cabo tres veces por semana (los lunes, jueves y sábados) por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.

El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.

Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

Noticias relacionadas

A continuación puedes seguir en directo el sorteo de La Primitiva:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  2. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  3. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  4. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  5. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  6. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  7. Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
  8. Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno

7 cosas que revisar en tu coche tras la Semana Santa

7 cosas que revisar en tu coche tras la Semana Santa

¿Qué hechos juzga el Tribunal Supremo por el caso Koldo?

¿Qué hechos juzga el Tribunal Supremo por el caso Koldo?

La misión Artemis nombra un cráter lunar "Carroll" en memoria de la esposa del comandante Reid Wiseman

La misión Artemis nombra un cráter lunar "Carroll" en memoria de la esposa del comandante Reid Wiseman

Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán

Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán

Los bomberos rescatan por mar a un hombre que cayó tres metros sobre unas rocas en Palamós

Los bomberos rescatan por mar a un hombre que cayó tres metros sobre unas rocas en Palamós

Un hombre crítico y un menor leve tras un accidente entre una moto y un autobús en Rubí

Un hombre crítico y un menor leve tras un accidente entre una moto y un autobús en Rubí

El horóscopo de mañana, martes 7 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 7 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 6 de abril de 2026, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del lunes, 6 de abril de 2026, en directo