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Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 4 de abril
Este sábado, 4 de abril de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se han extraído al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 4 de abril de 2026:
Reintegros especiales
0, 1, 7
Primer premio
11711
Segundo premio
20744
Extracciones cuatro cifras
2639, 5772, 7318, 9924
Extracciones de tres cifras
307, 345, 359, 548, 625, 670, 759, 767, 839, 961
Extracciones dos cifras
02, 30, 35, 48, 54, 65, 69, 69, 81
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 60 euros:
0, 1, 7
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 600.000 euros por serie:
11711
Segundo premio
120.000 euros a la serie:
20744
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie:
2639, 5772, 7318, 9924
Extracciones de tres cifras
10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie:
307, 345, 359, 548, 625, 670, 759, 767, 839, 961
Extracciones dos cifras
9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie:
02, 30, 35, 48, 54, 65, 69, 69, 81
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
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