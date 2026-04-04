Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IILotería NacionalMeritxell BatetPollo fantasmaFernando AlonsoUlises 31CollserolaUrraca I de LeónTorrente
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 4 de abril

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 4 de abril de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se han extraído al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 4 de abril de 2026:

Reintegros especiales

0, 1, 7

Primer premio

11711

Segundo premio

20744

Extracciones cuatro cifras

2639, 5772, 7318, 9924

Extracciones de tres cifras

307, 345, 359, 548, 625, 670, 759, 767, 839, 961

Extracciones dos cifras

02, 30, 35, 48, 54, 65, 69, 69, 81

Noticias relacionadas

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  4. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU lanza una gran operación de rescate en busca del tripulante del caza abatido
  5. Rusia asegura que el estrecho de Ormuz sigue abierto para sus buques
  6. Renfe disparó un 35% el precio de los billetes de AVE entre Madrid y Barcelona tras retirar la oferta 'low cost
  7. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  8. Líderes de Israel e Irán preparan el terreno para un posible anuncio de alto el fuego

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de abril de 2026 en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de abril de 2026 en directo

La alineación del Barça ante el Atlético: Flick sale sin un 'nueve'

La alineación del Barça ante el Atlético: Flick sale sin un 'nueve'

Irán asegura que los barcos iraquíes pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz

Irán asegura que los barcos iraquíes pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz

Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Liga

Atlético de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora del partido de Liga

Silvia Severino, psicóloga: "Las conexiones reales no necesitan prisa. No todo puede construirse a la misma velocidad"

Silvia Severino, psicóloga: "Las conexiones reales no necesitan prisa. No todo puede construirse a la misma velocidad"

La primera semana de huelga de 'handling' deja más de 2.000 equipajes en tierra en el aeropuerto del Prat

La primera semana de huelga de 'handling' deja más de 2.000 equipajes en tierra en el aeropuerto del Prat

Los jugadores de Pokémon tienen más desarrollada una zona del cerebro: "Te recompensa por identificar a cientos de estos personajes"

Los jugadores de Pokémon tienen más desarrollada una zona del cerebro: "Te recompensa por identificar a cientos de estos personajes"

Viladecans y Gavà desencallan las obras de los equipamientos deportivos de Can Sellarès

Viladecans y Gavà desencallan las obras de los equipamientos deportivos de Can Sellarès