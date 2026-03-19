¿A qué hora es el Sorteo de la ONCE del Día del Padre 2026? Dónde ver y premios

El Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios más esperados del año. Este jueves, coincidiendo con la festividad dedicada a los padres en España, miles de jugadores de todo el país participan con la esperanza de llevarse el gran premio.

En este sorteo el cupón tiene un precio de 5 euros y puede adquirirse a través de los vendedores autorizados de la ONCE, tanto en sus puntos de venta físicos como a través de la página web oficial de la organización. Eso sí, quienes opten por la compra online deben tener en cuenta que el plazo de venta por Internet cierra a las 20.55 horas del mismo 19 de marzo, aproximadamente media hora antes del inicio del sorteo.

La mecánica es sencilla: el bombo incluye 100.000 números, del 00000 al 99999, cada uno con 100 series diferentes, lo que multiplica las combinaciones premiadas y las posibilidades de repartir suerte entre los participantes.

¿A qué hora es el sorteo del Día del Padre de la ONCE?

El sorteo tendrá lugar en la franja comprendida entre las 21.25 y las 21.55 horas de hoy jueves. Es el horario habitual en el que la ONCE celebra sus sorteos del cupón, y durante ese intervalo se conocerá el número agraciado con el gran premio, así como el resto de combinaciones ganadoras.

Dónde ver el sorteo

El sorteo puede seguirse en directo a través de varios canales. La página web oficial de la ONCE (once.es) y su aplicación móvil ofrecen retransmisión en tiempo real, y los resultados quedan disponibles en la misma plataforma en cuanto finaliza el sorteo. De igual manera, se puede seguir por el espacio 'Sorteos Once' de La 1 de RTVE.

También es posible consultar el número premiado a través del servicio de atención telefónica de la organización. Además, algunas cadenas de televisión autonómica, como Canal Sur en Andalucía, suelen incluir los sorteos de la ONCE en su programación habitual o informar del resultado en sus espacios de noticias.

Premios del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE 2026

El Cupón Extra del Día del Padre destaca no solo por su primer premio, sino por el enorme volumen de recompensas que reparte. En total, este sorteo distribuye más de 1.000.000 de premios, lo que lo convierte en uno de los más generosos del calendario anual de la ONCE y eleva considerablemente las probabilidades de que cada cupón resulte agraciado con algún tipo de recompensa.

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