En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 7 de marzo
Este sábado, 7 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Segundo premio
120.000 euros a la serie:
62040
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie:
5019, 7833, 8072, 9078
Extracciones de tres cifras
10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie:
069, 346, 346, 424, 639, 738, 858, 954, 968, 969
Extracciones dos cifras
9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie:
47, 66, 77, 77, 79, 84, 89, 97, 99
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
