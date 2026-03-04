Jorge, el vendedor de la ONCE de Vigo que ha repartido 195.000 euros en premios en solo tres días: "La mayoría de la gente se lleva uno o dos como mucho”

“Encantado” de traer la suerte una vez más a Baiona (Vigo) se mostraba este martes Jorge Giráldez Durán, el vendedor de la ONCE de Sabarís que está en racha. Ha repartido un total de 195.000 euros en el entorno en solo tres días.

Ayer lunes vendió cinco cupones del número 98.741, agraciados con 35.000 euros cada uno. En esta ocasión desconoce quiénes han podido ser los afortunados con el pellizco dado que era mañana de mercadillo en Sabarís y por su quiosco pasaron cientos de personas a mayores de sus clientes habituales de la semana. Lo que le alegra es que el premio ha sido repartido. “Si vendiera los cinco cupones a una sola persona me daría cuenta de quién es pero la mayoría de la gente se lleva uno o dos como mucho”, explica.

No se enteró hasta hoy de que había repartido más premios “al ser el sorteo de noche”. Tampoco lo hizo el sábado, ya que trabaja de lunes a viernes y no había recibido la notificación hasta ayer del cupón agraciado con 20.000 euros en el sorteo de ese día. Tampoco conoce al comprador, que lo adquirió “de máquina”, pero eso no le impide mostrar su satisfacción por seguir dando premios a sus vecinos y a quienes pasen por sus puntos de venta en la plaza Victoria Cadaval y en la avenida Julián Valverde.

20 años en la profesión

Y es que Jorge ha hecho felices ya a sus clientes en anteriores ocasiones. Hace diez años vendió ocho boletos premiados con 30.000 euros cada uno en el sorteo del “Cuponazo” de la ONCE, 240.000 euros en total. En 2011 también llevó una grata sorpresa a alguno de sus fieles con otro cupón premiado con 35.000 euros.

Este año cumple ya 21 años con puesto fijo en Sabarís y esta es una buena forma de celebrarlo, asegura con una sonrisa.