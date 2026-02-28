Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 28 de febrero

Este sábado, 28 de febrero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 28 de febrero de 2026:

Reintegros especiales

4, 6 y 1

Primer premio

66774

Segundo premio

83354

Extracciones cuatro cifras

2357, 2667, 5273, 9870

Extracciones de tres cifras

020, 618, 534, 152, 173, 153, 623, 768, 406, 055

Extracciones dos cifras

17, 80, 23, 39, 11, 71, 33, 08, 29

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:

