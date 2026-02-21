Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouERC rechaza presupuestosRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 21 de febrero

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 21 de febrero de 2026, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
  2. Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: 'Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos
  3. Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
  4. Pancartas en el viejo cuartel de la Guardia Civil en Baqueira para exigir pisos sociales: 'Pagado por todos, usado por nadie
  5. Detenida en La Ràpita (Tarragona) una administradora por estafar unos 40.000 euros a comunidades de vecinos
  6. Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
  7. La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
  8. Y tras el caos en Rodalies llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona

Sarah Santaolalla no se muerde la lengua y responde a los ataques de Rubiales: "Yo no estoy condenada"

Sarah Santaolalla no se muerde la lengua y responde a los ataques de Rubiales: "Yo no estoy condenada"

Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

Junts rechaza el consorcio para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya: "Que pague directamente"

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, advierte: dormir más de 30 minutos de siesta puede pasarte factura

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, advierte: dormir más de 30 minutos de siesta puede pasarte factura

Con este vídeo demostrativo, la firma ucraniana Temerland propone sus sistemas de defensa combinada con drones

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 21 de febrero

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 21 de febrero

Italia llora la muerte del niño Domenico por complicaciones tras un trasplante de corazón

Italia llora la muerte del niño Domenico por complicaciones tras un trasplante de corazón

Laura Matamoros rompe a llorar en 'De Viernes’, destapa el episodio que agravó su conflicto con Carlo Costanzia y la postura real de Mar Flores

Laura Matamoros rompe a llorar en 'De Viernes’, destapa el episodio que agravó su conflicto con Carlo Costanzia y la postura real de Mar Flores

Una forma azul

Una forma azul