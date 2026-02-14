Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado

Décimo del Sorteo de la Lotería de San Valentín

Décimo del Sorteo de la Lotería de San Valentín / Lotería Nacional

Este sábado, con motivo de la festividad de San Valentín del viernes, la Lotería Nacional ha celebrado una edición especial de su sorteo. La rifa extraordinaria del Día de los Enamorados, acogida por el Salón de Loterías de Madrid en su horario habitual de las 13.00 horas, ha repartido un total de 105.000.000 euros en premios, con un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a la fracción y serie. El primer premio ha ascendido a 130.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio ha otorgado 25.000 euros.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 14 de febrero de 2026:

Reintegros especiales

0, 8, 9

Premio especial

Fracción 7 de la serie 10 del número 61689

Primer premio

61689

 Segundo premio

67531

Extracciones cuatro cifras

1429, 2920, 5302, 5753, 7717

 

Extracciones de tres cifras

001, 039, 044, 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, 998

 

Extracciones dos cifras

10 y 23

Así te lo hemos contado:

