Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado

Este sábado, con motivo de la festividad de San Valentín del viernes, la Lotería Nacional ha celebrado una edición especial de su sorteo. La rifa extraordinaria del Día de los Enamorados, acogida por el Salón de Loterías de Madrid en su horario habitual de las 13.00 horas, ha repartido un total de 105.000.000 euros en premios, con un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a la fracción y serie. El primer premio ha ascendido a 130.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio ha otorgado 25.000 euros.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 14 de febrero de 2026:

Reintegros especiales

0, 8, 9

Premio especial

Fracción 7 de la serie 10 del número 61689

Primer premio

61689

Segundo premio

67531

Extracciones cuatro cifras

1429, 2920, 5302, 5753, 7717

Extracciones de tres cifras

001, 039, 044, 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, 998

Extracciones dos cifras

10 y 23

¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.