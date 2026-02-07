En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 7 de febrero
Este sábado, 7 de febrero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 7 de febrero de 2026:
Reintegros especiales
1, 7, 9
Primer premio
97617
Segundo premio
03365
Extracciones cuatro cifras
2366, 3351, 7559, 7886
Extracciones de tres cifras
046, 060, 151, 174, 276, 311, 328, 459, 613, 854
Extracciones dos cifras
03, 05, 11, 21, 53, 55, 58, 61, 71
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 60 euros:
1, 7, 9
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 600.000 euros por serie:
97617
Segundo premio
120.000 euros a la serie:
03365
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 1500 euros la serie:
2366, 3351, 7559, 7886
Extracciones de tres cifras
10 extracciones de 3 cifras con premio de 300 euros la serie:
046, 060, 151, 174, 276, 311, 328, 459, 613, 854
Extracciones dos cifras
9 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 120 euros a la serie:
03, 05, 11, 21, 53, 55, 58, 61, 71
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacionalpuede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Los jubilados no tendrán que declarar el IRPF si su pensión no supera el límite establecido
- Catalunya, la primera comunidad en multar de forma sistemática por no llevar la baliza V-16: ya suma 53 sanciones