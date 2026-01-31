En Directo
Juego de azar millonario
La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 31 de enero del 2026, en directo
La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.
El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.
Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.
Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.
El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.
A continuación puedes seguir en directo el sorteo de La Primitiva:
Pero antes… La Bonoloto
Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30
Inicio del sorteo de La Primitiva
Buenas noches, empezamos el directo del sorteo de la Primitiva, que está previsto que dé inicio a las 21.40 horas.
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
- Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
- El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico