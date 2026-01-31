Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

31 de enero

El primer premio de la Lotería Nacional salpica a tres localidades de Barcelona

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 31 de enero

Este sábado, 31 de enero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. El primer premio, muy repartido por toda España, ha agraciado a tres administraciones de la provincia de Barcelona.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha salido el número 37.376 como primer premio y el 18.699 (con 120.000 euros a la serie) como el segundo.

Este primer premio ha salido muy repartido por toda España y ha beneficiado a tres localidades del Baix Llobregat: Cornellà, Sant Feliu y Sant Boi.

Dónde ha tocado el primer premio

  • Cornellà de Llobregat ( Doctor Arús, 11)
  • Sant Vicente del Raspeig, Alicante
  • Sant Feliu de Llobregat (Laurea Miró, 168)
  • El Ejido, Almería
  • Sant Boi de Llobregat (Avinguda Onze de Setembre, 3)
  • Córdoba
  • Jaén
  • Úbeda, Jaén
  • Monte Lentiscal, Las Palmas
  • Trobajo del Camino, León
  • Castroverde, Lugo
  • Madrid
  • Málaga
  • Palencia

