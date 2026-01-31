31 de enero
El primer premio de la Lotería Nacional salpica a tres localidades de Barcelona
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 31 de enero
Este sábado, 31 de enero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. El primer premio, muy repartido por toda España, ha agraciado a tres administraciones de la provincia de Barcelona.
En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha salido el número 37.376 como primer premio y el 18.699 (con 120.000 euros a la serie) como el segundo.
Este primer premio ha salido muy repartido por toda España y ha beneficiado a tres localidades del Baix Llobregat: Cornellà, Sant Feliu y Sant Boi.
Dónde ha tocado el primer premio
- Cornellà de Llobregat ( Doctor Arús, 11)
- Sant Vicente del Raspeig, Alicante
- Sant Feliu de Llobregat (Laurea Miró, 168)
- El Ejido, Almería
- Sant Boi de Llobregat (Avinguda Onze de Setembre, 3)
- Córdoba
- Jaén
- Úbeda, Jaén
- Monte Lentiscal, Las Palmas
- Trobajo del Camino, León
- Castroverde, Lugo
- Madrid
- Málaga
- Palencia
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
- El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia