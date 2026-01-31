El primer premio de la Lotería Nacional salpica a tres localidades de Barcelona

Este sábado, 31 de enero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. El primer premio, muy repartido por toda España, ha agraciado a tres administraciones de la provincia de Barcelona.

En el sorteo, que se ha llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, ha salido el número 37.376 como primer premio y el 18.699 (con 120.000 euros a la serie) como el segundo.

Este primer premio ha salido muy repartido por toda España y ha beneficiado a tres localidades del Baix Llobregat: Cornellà, Sant Feliu y Sant Boi.

Noticias relacionadas

Dónde ha tocado el primer premio