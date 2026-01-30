Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Euromillones deja este viernes un premio de un millón de euros en Málaga

Sorteo Euromillones del viernes 30 de enero de 2026

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 30 de enero, ha dejado un premio de un millón de euros en Málaga, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código XKD54190, ha sido validado en la Administración de Loterías número 59 de Málaga, situada en la calle Mármoles, 41.

Cabe enmarcar que, en la segunda categoría, en España existe un boleto acertante (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

Asimismo, existe un boleto acertante de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), que ha alcanzado un total de 123.555.827 millones y ha sido validado en Bélgica.

