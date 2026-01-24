Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 24 de enero

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 24 de enero de 2025, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La dueña de los arroces SOS compra el 100% de la fábrica italiana que produce la pasta fresca de Mercadona
  2. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  3. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  4. Confirmado por el Gobierno: los empleados disponen de cuatro días retribuidos en el trabajo en caso de mal tiempo
  5. El Mundo Today | Los autobuses de Barcelona no aceptarán pagos ni en efectivo ni en tarjeta
  6. El ministro Óscar Puente contraataca al informe de la investigación del accidente de Adamuz y dice que no teme que Sánchez le pida dimitir
  7. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  8. No cuelgues las llamadas 'spam': esto es lo que tienes que decir exactamente para que se acaben

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 24 de enero

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 24 de enero

Puigdemont exige el cese de Paneque y encarga a Junts "despertar al país de la anestesia del PSC"

Puigdemont exige el cese de Paneque y encarga a Junts "despertar al país de la anestesia del PSC"

Suspendida la circulación en la R1 entre Badalona y Montgat y en los túneles del Garraf tras la nueva exigencia de los maquinistas de revisar la seguridad

Suspendida la circulación en la R1 entre Badalona y Montgat y en los túneles del Garraf tras la nueva exigencia de los maquinistas de revisar la seguridad

Borrasca Ingrid, en directo | La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo

Borrasca Ingrid, en directo | La nieve llega a Barcelona: primeros copos en el Tibidabo

El Barça vuelve al Camp Nou tras completar una travesía de ocho partidos en seis semanas lejos de casa

El Barça vuelve al Camp Nou tras completar una travesía de ocho partidos en seis semanas lejos de casa

El extraño y cariñoso cabreo de Unai Emery con Youri Tielemans: "Es mi hijo"

El extraño y cariñoso cabreo de Unai Emery con Youri Tielemans: "Es mi hijo"

Jornada con afectaciones en Rodalies pero sin interrupción del servicio

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi