Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el Sorteo Extraordinario de Invierno de este sábado 10 de enero

Este sábado, 10 de enero de 2026, se celebra el segundo sorteo extraordinario del año tras la Lotería del Niño: el Sorteo Extraordinario de Invierno 2026 de la Lotería Nacional.

Esta lotería, también conocida como el Sorteo de la Niña, ha retomado el calendario habitual de sorteos de los sábados de la Lotería Nacional. El premio principal son 150.000 euros por décimo o 1.500.000 euros a la serie; 300.000 euros a la serie el segundo premio. Sin embargo, hay otros muchos premios que, aunque de menor cuantía, también prometen aliviar la famosa cuesta de enero.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

