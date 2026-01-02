Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisCabalgata BarcelonaLamine YamalLotería Niño 2026EstopaComprobar La Grossa
instagramlinkedin

ONCE

Sorteo ONCE Extra de Navidad 1 de enero de 2026: resultados, números premiados, comprobar y dónde ha tocado

La fortuna ha llegado a numerosas provincias de España, con premios repartidos en varias comunidades

sorteo extra once navidad

sorteo extra once navidad

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Sorteo Extraordinario de la ONCE de Navidad celebrado el 1 de enero de 2026 ha arrancado el año repartiendo millones de euros por toda España con su tradicional Cupón Extra de Navidad. Ya puedes consultar los números premiados del sorteo, así como las localidades donde ha tocado la suerte en esta edición especial de inicio de año.

Números ganadores del Sorteo Extra de la ONCE del 1 de enero

Estos son los números premiados en el sorteo del 1 de enero de 2026:

  • Primer premio (400.000 €): 66287
  • Segundo premio (40.000 €): 61688
  • Tercer premio (20.000 €): 76735

Todos los cupones con estos números han recibido el importe correspondiente según su categoría. Además, se han distribuido múltiples aproximaciones, terminaciones y reintegros, que también han repartido premios entre los participantes.

Dónde ha tocado la suerte

La fortuna ha llegado a numerosas provincias de España, con premios repartidos en varias comunidades:

Ciudades y localidades afortunadas

  • Molins de Rei (Barcelona): La zona más destacada, con 10 cupones premiados con 400.000 € cada uno, vendidos en una gasolinera colaboradora.
  • Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): Premio de 40.000 € entregado por un vendedor de la ONCE.
  • Vilassar de Mar (Barcelona): Otro cupón premiado con 40.000 €.
  • La Línea de la Concepción (Cádiz): Once cupones de 400.000 € vendidos por un único vendedor, sumando 4,4 millones de euros repartidos en la localidad.
  • Cártama (Málaga): Cupón premiado con 400.000 €.
  • Burgos (Castilla y León): Varias series agraciadas con el primer premio.
  • Salamanca (Castilla y León): Cupón ganador de 400.000 €.
  • Bilbao (País Vasco): Varios cupones premiados con 400.000 €.
  • Irún (País Vasco): Premio de 400.000 €.
  • Madrid (Comunidad de Madrid): 800.000 € repartidos entre dos cupones agraciados.
  • Otras localidades: Premios también repartidos en Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana, como Alzira, Cullera y Algemesí, donde se ha repartido también el segundo y tercer nivel de premios.

Total repartido y cómo cobrar

En conjunto, el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros entre sus principales premios en diferentes localidades españolas, con cifras aún mayores incluyendo aproximaciones y reintegros. Los agraciados pueden cobrar sus premios tanto en los puntos de venta de la ONCE como en bancos autorizados, dependiendo de la cuantía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ignacio Valenzuela, 'Chascas': 'Mi hija no puede ir a un colegio público en EEUU porque tiene dos papás
  2. Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: 'Lo ha cosido Josie
  3. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  4. Catalunya empezará a multar a los coches con etiqueta B en las zonas de bajas emisiones
  5. Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
  6. Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
  7. Tragedia en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras un incendio en el restaurante Le Constellation
  8. Chenoa rompe su silencio nueve años después y habla de la polémica 'cobra': 'David me escribió y le dije que era tarde

Sorteo ONCE Extra de Navidad 1 de enero de 2026: resultados, números premiados, comprobar y dónde ha tocado

Sorteo ONCE Extra de Navidad 1 de enero de 2026: resultados, números premiados, comprobar y dónde ha tocado

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Un ataque ruso con drones causa daños en un hospital de la región ucraniana de Chernígov

DIRECTO GUERRA UCRANIA | Un ataque ruso con drones causa daños en un hospital de la región ucraniana de Chernígov

Cinco lugares que debes visitar este invierno en Catalunya: destacan por su tranquilidad y paisajes

Cinco lugares que debes visitar este invierno en Catalunya: destacan por su tranquilidad y paisajes

España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, en otro récord histórico

España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, en otro récord histórico

El secreto de las chicas expertas en regalar: Las joyas de Singularu

El secreto de las chicas expertas en regalar: Las joyas de Singularu

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

Audiencias TV diciembre | Cuatro logra el sorpasso a laSexta y se convierte en la tercera cadena más vista

Audiencias TV diciembre | Cuatro logra el sorpasso a laSexta y se convierte en la tercera cadena más vista

Extremadura, territorio de moda

Extremadura, territorio de moda