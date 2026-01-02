ONCE
Sorteo ONCE Extra de Navidad 1 de enero de 2026: resultados, números premiados, comprobar y dónde ha tocado
La fortuna ha llegado a numerosas provincias de España, con premios repartidos en varias comunidades
El Sorteo Extraordinario de la ONCE de Navidad celebrado el 1 de enero de 2026 ha arrancado el año repartiendo millones de euros por toda España con su tradicional Cupón Extra de Navidad. Ya puedes consultar los números premiados del sorteo, así como las localidades donde ha tocado la suerte en esta edición especial de inicio de año.
Números ganadores del Sorteo Extra de la ONCE del 1 de enero
Estos son los números premiados en el sorteo del 1 de enero de 2026:
- Primer premio (400.000 €): 66287
- Segundo premio (40.000 €): 61688
- Tercer premio (20.000 €): 76735
Todos los cupones con estos números han recibido el importe correspondiente según su categoría. Además, se han distribuido múltiples aproximaciones, terminaciones y reintegros, que también han repartido premios entre los participantes.
Dónde ha tocado la suerte
La fortuna ha llegado a numerosas provincias de España, con premios repartidos en varias comunidades:
Ciudades y localidades afortunadas
- Molins de Rei (Barcelona): La zona más destacada, con 10 cupones premiados con 400.000 € cada uno, vendidos en una gasolinera colaboradora.
- Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): Premio de 40.000 € entregado por un vendedor de la ONCE.
- Vilassar de Mar (Barcelona): Otro cupón premiado con 40.000 €.
- La Línea de la Concepción (Cádiz): Once cupones de 400.000 € vendidos por un único vendedor, sumando 4,4 millones de euros repartidos en la localidad.
- Cártama (Málaga): Cupón premiado con 400.000 €.
- Burgos (Castilla y León): Varias series agraciadas con el primer premio.
- Salamanca (Castilla y León): Cupón ganador de 400.000 €.
- Bilbao (País Vasco): Varios cupones premiados con 400.000 €.
- Irún (País Vasco): Premio de 400.000 €.
- Madrid (Comunidad de Madrid): 800.000 € repartidos entre dos cupones agraciados.
- Otras localidades: Premios también repartidos en Asturias, Murcia y la Comunidad Valenciana, como Alzira, Cullera y Algemesí, donde se ha repartido también el segundo y tercer nivel de premios.
Total repartido y cómo cobrar
En conjunto, el Extra de Navidad de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros entre sus principales premios en diferentes localidades españolas, con cifras aún mayores incluyendo aproximaciones y reintegros. Los agraciados pueden cobrar sus premios tanto en los puntos de venta de la ONCE como en bancos autorizados, dependiendo de la cuantía.
