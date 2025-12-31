Quién fue Roser Arenas, la mujer que pone cara a la Grossa, la Lotería de Catalunya

El sorteo de La Grossa, que se celebra este 31 de diciembre y que ofrece un premio extraordinario de millones de euros, tiene una imagen muy icónica. Una cabezuda rubia que está inspirada en Roser Arenas, una jueza de la paz de Alella y una actriz del Maresme que murió en 2014.

Roser Arenas, una vecina de Alella, fue escogida en 2013 -un año antes de su muerte- para personificar a la Grossa en Catalunya. En un momento en el que se estaban haciendo muchos castings para escoger la cabezuda que sería la imagen de esta lotería, esta jueza por la paz, que también había hecho algunos pinitos en el mundo del arte, se esgrimió como la mejor opción.

La historia comienza a finales de la década de los 80, cuando Alella decidió que debía tener un cabezudo en su nombre. Era una personalidad muy conocida en la localidad porque, además de ser jueza de la paz en este pueblo, tras estudiar teatro había participado en algunos programas de TV3 y cantaba en muchas bodas y 'shows'. Pero su personaje ha sobrepasado las barreras y ha acabado convirtiéndose en una de las imágenes catalanas más reconocibles.

En cuanto al horario, el sorteo está previsto para las 13.00 horas. Podrá seguirse en directo a través de TV3, dentro de un programa especial que comenzará a la misma hora y se emitirá desde las instalaciones de Sant Joan Despí, convirtiendo la mañana del 31 en una cita marcada para muchos hogares.