La Comisión de Fiestas de Villamanín entrega sus décimos para cubrir la falta de dos millones y un juez podría asumir el reparto y pago del premio con una quita

Los miembros de la Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín han entregado su premio personal y el décimo que tenían como organización (un total de dos millones), una decisión con la que esperan que todos los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de su premio y que la situación se resuelva lo "mejor posible para todos".

Así lo ha trasladado el alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado se ha establecido como condición que los vecinos y agraciados asuman la merma restante del premio sin ningún tipo de denuncia por la venta de papeletas de más que no tienen validez y cuyo premio total ascendería a cuatro millones de euros.

No obstante, ahora mismo no se puede calcular la merma, porque hay que saber cuántas personas acuden a cobrar y aceptan el acuerdo, si bien el dinero habrá que depositarlo en el Juzgado, donde el juez hará el pago.

Los vecinos de Villamanín (León) y otros afectados se reunieron el pasado viernes para debatir sobre el cobro de la Lotería de El Gordo tras extraviarse un talonario de papeletas vendidas que quedó sin validar y sin tener el respaldo de sus correspondientes décimos oficiales del Sorteo Extraordinario de Navidad. "Eso es lo que ha pasado, nada más", señaló en su momento el primer edil, y añadió que la Comisión de Fiestas no pudo denunciar este asunto porque no vieron que faltaba un talonario por presentar hasta después de la celebración del sorteo.

Cuando la Comisión de Fiestas hizo de nuevo el conteo tras el estallido de alegría por tener el número del Gordo se percató de que había esas 50 papeletas que se habían vendido de más. En este contexto, se llevó a la reunión la propuesta de aminorar el premio de cada papeleta en 5.000 euros para que el banco pueda pagar a todo el mundo la cantidad con esta merma en vez del importe correspondiente.

El regidor de Villamanín se mostró "esperanzado" en que se pudiera alcanzar este acuerdo en la reunión para que los vecinos "por lo menos cobren una parte", aunque posteriormente puedan efectuar una reclamación. La Comisión de Fiestas, que fue quien repartió los talonarios con el número que resultó agraciado, convocó dicha reunión con el fin de informar de forma "transparente" sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio, así como de "una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta".

Finalmente, los responsables de la comisión pusieron sobre la mesa la renuncian total al cobro de cinco décimos (uno de la directiva y otros de varios de sus miembros), compensando así dos millones de los cuatro defraudados -supestamente de manera inconsciente- del Gordo de Navidad. Serían los otros dos millones de euros los que habría que compensar con una quita del premio de todos los que lo vayan a cobrar.

Se ha hablado de que podría rondar los 3.000 euros por papeleta (cada una está agraciada con 80.000), pero nada se puede asegurar con certeza por ahora. Ni siquiera que esta solución se termine ejecutando completa y limpiamente, toda vez que ya hay gente en Villamanín que ha mostrado su rechazo a asumir una quita del premio e incluso algunos han manifestado intención de denunciar lo sucedido. Sin embargo, resuena con más fuerza el llamamiento de quienes apuestan por que todo el mundo ceda algo de dinero del premio para buscar una solución, lograr la "paz" en la localidad leonesa vecina de Asturias y que nadie denuncie a la comisión de fiestas, al entender que fue todo fruto de un error involuntario y la actividad altruista del colectivo no debe ser atacada mediante una demanda.