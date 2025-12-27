"Es un pelotazo", dice el lotero de Gipúzcoa que ha repartido 54 millones de euros en el Euromillones

El dueño del despacho de Loterías de Arrasate, que ha validado el boleto ganador del Euromillones de anoche, ha señalado que está "alucinado" por haber "repartido" 54 millones, uno de los mayores premios caídos nunca en Gipuzkoa, en un sorteo "dificilísimo" que "se juega en toda Europa".

"Es un pelotazo", ha declarado este sábado a EFE Zunbeltz Auzmendi, que ha asegurado que desconoce quién ha sido la persona agraciada, pues por el centro comercial donde está situado su despacho pasan clientes de la comarca guipuzcoana del Alto Deba pero también de municipios cercanos de Bizkaia y Álava.

Desde que su madre, ya jubilada, dio en 2008 un premio de unos 700.000 euros en un sorteo de la Primitiva, ningún otro boleto vendido en su despacho receptor, el número 66.455, había tenido la suerte de resultar agraciado.

"Cuando he llegado al centro comercial esta mañana, alguien me lo ha dicho en el aparcamiento, pero no me lo he creído y he pensado que era una inocentada por adelantado", ha explicado.

El boleto acertante le ha costado al agraciado 2,5 euros si apostó sólo para un día o 5 euros si lo hizo para los dos días de sorteo que tiene a la semana el Euromillones y que este viernes ha otorgado el bote millonario de 54.026.007 euros que estaban en juego para los premiados de primera categoría (5 números más dos estrellas).

El agraciado ha dado en la diana al poseer el único boleto acertante de la combinación ganadora, la formada por los números 22-32-48-12-36 y las estrellas 3 y 4.

"Una gran alegría para el que le haya tocado", ha indicado Auzmendi, que no obstante le ha augurado también "un buen dolor de cabeza porque ¡a ver qué hace con tantos millones!".