Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025.

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 26, 27, 29 y 44 y las estrellas 11, y 12.

El código del Millón ha sido el WNH08175.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025

