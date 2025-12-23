Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 23 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 26, 27, 29 y 44 y las estrellas 11, y 12.
El código del Millón ha sido el WNH08175.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
- Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
- Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás