Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 13 de diciembre de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 13 de diciembre de 2025

Los 5 mejores restaurantes de Manresa, según Tripadvisor

Muere el actor Peter Greene a los 60 años, villano en 'Pulp Fiction' y 'La Máscara'

Netanyahu achica a lo Menotti

"Trabajo cinco días a la semana, ocho horas al día...": la historia del anciano de 88 años que no podía jubilarse y al que internet ha regalado 1,5 millones de euros

Ucrania denuncia que un ataque ruso con misiles y drones deja a miles de hogares sin luz

Una profesora de autoescuela se mete en una de las rotondas más complicadas del mundo y explica cómo salir del intento

La incomprensible luz de la justicia

