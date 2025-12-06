Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2025

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, se celebra el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, conmemorando la aprobación en referéndum popular de la Constitución Española de 1978. En el día de hoy, la Lotería Nacional reparte un total de 105 millones de euros en premios, con un premio especial de 15.000.000 euros a un único décimo.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Siga en este directo el sorteo extraordinario de este sábado 6 de diciembre de 2025.

Extracciones de tres cifras 15 extracciones 3 cifras con 750€ a la serie y 75€ al décimo: 095, 101, 124, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870, 926.

Extracciones de dos cifras 2 extracciones de 2 cifras con 300€ a la serie y 30 euros al décimo: 13, 73.

Empieza el sorteo ¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!

¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional? De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.