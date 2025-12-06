Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, se celebra el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, conmemorando la aprobación en referéndum popular de la Constitución Española de 1978. En el día de hoy, la Lotería Nacional reparte un total de 105 millones de euros en premios, con un premio especial de 15.000.000 euros a un único décimo.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Siga en este directo el sorteo extraordinario de este sábado 6 de diciembre de 2025.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
  2. La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
  3. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  4. La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
  5. Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
  6. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  7. Tebas emprende acciones legales contra los futbolistas por sus protestas por el Villarreal-Barça de Miami
  8. El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado

Así ha sido el izado de la bandera española en el Día de la Constitución

Así ha sido el izado de la bandera española en el Día de la Constitución

Feijóo acusa a Sánchez de presidir el Gobierno que más ha atacado a la Constitución

Feijóo acusa a Sánchez de presidir el Gobierno que más ha atacado a la Constitución

Vuelve a abrir sus puertas un mítico restaurante del Raval de Barcelona: llevaba cerrado desde la pandemia

Vuelve a abrir sus puertas un mítico restaurante del Raval de Barcelona: llevaba cerrado desde la pandemia

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2025

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2025

Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España

Armengol llama a actualizar la Constitución a la "diversidad territorial" de España

El Real Madrid declara la guerra al Barcelona: "Vamos a ir hasta el final"

El Real Madrid declara la guerra al Barcelona: "Vamos a ir hasta el final"

Consenso para actualizar la Constitución

Consenso para actualizar la Constitución

La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EEUU es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump

La jefa de la diplomacia de la UE sostiene que EEUU es el "mayor aliado" de Europa pese a las críticas de Trump