Puente de diciembre
Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025 de Lotería Nacional: fecha y premios
Con un único décimo de 15 euros puedes ganar hasta 15 millones
Soy lotero y esto es lo que tienes que saber a la hora de comprar un décimo de Lotería de Navidad
Diferencias entre décimo, billete, número y serie de la Lotería de Navidad 2025
Mariona Carol Roc
El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional, que se celebra el Día de la Constitución, distribuirá cientos de millones de euros, con 105 millones destinados exclusivamente a premios.
La emisión de este año comprende diez series de 100.000 billetes, cada uno con un precio de 150 euros, equivalentes a décimos de 15 euros.
La recaudación total estimada asciende a 150 millones de euros.
A las 13 horas
El evento tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a partir de las 13:00 horas (a las 12 del mediodía en Canarias) y se celebrará mediante el clásico sistema de bombos múltiples desde el salón oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
El programa de premios incluye un atractivo Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros, que recaerá sobre un único décimo afortunado. Además, se otorgará un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie y un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.
En total, se repartirán 3.485.100 premios, incluyendo categorías menores y reintegros, que ampliarán las posibilidades de obtener un premio.
Procedimiento de cobro y requisitos
Una vez celebrado el sorteo, los ganadores deberán comprobar los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado.
Los premios menores podrán cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deberán gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras.
Será imprescindible presentar el décimo original en buen estado, además de cumplir con la normativa fiscal vigente, que establece retenciones para premios superiores al mínimo exento.
Desde Loterías y Apuestas del Estado recomiendan a todos los participantes mantener sus décimos en condiciones óptimas y verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales.
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
- Sigifredo Ledesma, empresario, sobre su mala experiencia con un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel