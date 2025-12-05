Sorteo Extraordinario de la Constitución 2025 de Lotería Nacional: fecha y premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional, que se celebra el Día de la Constitución, distribuirá cientos de millones de euros, con 105 millones destinados exclusivamente a premios.

La emisión de este año comprende diez series de 100.000 billetes, cada uno con un precio de 150 euros, equivalentes a décimos de 15 euros.

La recaudación total estimada asciende a 150 millones de euros.

A las 13 horas

El evento tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a partir de las 13:00 horas (a las 12 del mediodía en Canarias) y se celebrará mediante el clásico sistema de bombos múltiples desde el salón oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

El programa de premios incluye un atractivo Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros, que recaerá sobre un único décimo afortunado. Además, se otorgará un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie y un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.

En total, se repartirán 3.485.100 premios, incluyendo categorías menores y reintegros, que ampliarán las posibilidades de obtener un premio.

Procedimiento de cobro y requisitos

Una vez celebrado el sorteo, los ganadores deberán comprobar los resultados oficiales publicados por Loterías y Apuestas del Estado.

Los premios menores podrán cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deberán gestionarse a través de entidades bancarias colaboradoras.

Será imprescindible presentar el décimo original en buen estado, además de cumplir con la normativa fiscal vigente, que establece retenciones para premios superiores al mínimo exento.

Desde Loterías y Apuestas del Estado recomiendan a todos los participantes mantener sus décimos en condiciones óptimas y verificar siempre los resultados a través de los canales oficiales.