Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 29 de noviembre del 2025, en directo

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Manuela Valdés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.

El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.

Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

A continuación puedes seguir en directo el sorteo de La Primitiva:

Actualizar

TEMAS

  1. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  2. De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez
  3. Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
  4. Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
  5. La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
  6. Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
  7. LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
  8. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión

Peste porcina africana en España: La Generalitat hará capturas de jabalíes y pide que nadie vaya al Parque de Collserola | DIRECTO

Peste porcina africana en España: La Generalitat hará capturas de jabalíes y pide que nadie vaya al Parque de Collserola | DIRECTO

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 29 de noviembre del 2025, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 29 de noviembre del 2025, en directo

El horóscopo de mañana, domingo 30 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, domingo 30 de noviembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Naufraga el plan para atajar la aluminosis en Trinitat Vella: “Llevamos siete años apuntalados”

Naufraga el plan para atajar la aluminosis en Trinitat Vella: “Llevamos siete años apuntalados”

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Elena Fort pide disculpas a los 7.500 socios afectados por el fallo tecnológico en el Barça-Alavés

Elena Fort pide disculpas a los 7.500 socios afectados por el fallo tecnológico en el Barça-Alavés

El Parque de Atracciones Tibidabo pone en marcha la pista de hielo con las mejores vistas de Barcelona

El Parque de Atracciones Tibidabo pone en marcha la pista de hielo con las mejores vistas de Barcelona

La librería On The Road cumple 10 años

La librería On The Road cumple 10 años