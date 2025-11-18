Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 04, 15, 21y 48 y las estrellas 06 y 12.

El código del Millón ha sido el VPV65531.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
  2. El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
  3. La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
  4. Antonia Navarro, jubilada con 800 euros de pensión: 'He trabajado desde los 14 años y solo me han dejado cotizar 28
  5. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  6. España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
  7. Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
  8. Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 18 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 18 de noviembre de 2025

El acoso digital se instala en el día a día de las diputadas del Parlament: "No es solo violencia política, también es violencia machista"

El acoso digital se instala en el día a día de las diputadas del Parlament: "No es solo violencia política, también es violencia machista"

Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

España sella su billete para el Mundial con un borrón

España sella su billete para el Mundial con un borrón

Resultados finales de la clasificación europea para el Mundial 2026: clasificados, repesca y eliminados

Resultados finales de la clasificación europea para el Mundial 2026: clasificados, repesca y eliminados

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de noviembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 19 de noviembre de 2025

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo

Francisco Franco: los últimos días antes de su muerte el 20-N, en directo