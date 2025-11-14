Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adminstración número 2

Un acertante de 'La Bonoloto' gana casi dos millones con un boleto validado en Girona

Conocida como Loteria Merche, ha dejado 1.196.186 euros en la ciudad

Administración de Loterías número 2 de Girona

Administración de Loterías número 2 de Girona / Ddg

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El sorteo de la Bonoloto del jueves 13 de noviembre ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.196.186,50 euros al propietario de un boleto sellado en Girona. En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14 - bajos 5, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Conocida como Loteria Merche, ha dejado 1.196.186 euros en la ciudad. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en la Número 60 de Zaragoza y en la Número 402 de Madrid.

Noticias relacionadas y más

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 45, 25, 17, 32, 18. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.412.125,50 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  3. Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
  4. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  5. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  6. Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
  7. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  8. Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia

Un acertante de 'La Bonoloto' gana casi dos millones con un boleto validado en Girona

Un acertante de 'La Bonoloto' gana casi dos millones con un boleto validado en Girona

El tráfico de automóviles crece un 4,6% en el Port de Barcelona hasta octubre

El tráfico de automóviles crece un 4,6% en el Port de Barcelona hasta octubre

Los médicos residentes de Inglaterra elevan la presión sobre el Gobierno laborista con nuevas jornadas de huelga

Los médicos residentes de Inglaterra elevan la presión sobre el Gobierno laborista con nuevas jornadas de huelga

Belém moviliza 300 millones de dólares para adaptar los sistemas de salud del mundo ante los extremos del cambio climático

Belém moviliza 300 millones de dólares para adaptar los sistemas de salud del mundo ante los extremos del cambio climático

Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev que deja al menos seis muertos

Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev que deja al menos seis muertos

Directo Ucrania | Al menos seis muertos en Kiev tras el ataque masivo de Rusia

Directo Ucrania | Al menos seis muertos en Kiev tras el ataque masivo de Rusia

Maduro dice que "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes venezolanos en EEUU

Maduro dice que "persiguen, golpean, desaparecen y torturan" a jóvenes venezolanos en EEUU

Suben a cuatro los detenidos por el asesinato de un hombre en el Bon Pastor

Suben a cuatro los detenidos por el asesinato de un hombre en el Bon Pastor