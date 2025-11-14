Adminstración número 2
Un acertante de 'La Bonoloto' gana casi dos millones con un boleto validado en Girona
Conocida como Loteria Merche, ha dejado 1.196.186 euros en la ciudad
El sorteo de la Bonoloto del jueves 13 de noviembre ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.196.186,50 euros al propietario de un boleto sellado en Girona. En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Girona, situada en Ultonia, 14 - bajos 5, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.
Conocida como Loteria Merche, ha dejado 1.196.186 euros en la ciudad. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), en la Número 60 de Zaragoza y en la Número 402 de Madrid.
Combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 13 de noviembre, ha estado formada por los números 34, 45, 25, 17, 32, 18. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.412.125,50 euros.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia