Sorteos
A qué hora se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE: premios y dónde ver por tv
El cupón ganador se llevará un permio de 11.000.000 de euros
Este es el sueldo de un vendedor de la ONCE en España en 2025
Cristina Sebastián
Este martes, 11 de noviembre, se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE, que reparte premios valorados en millones de euros. El cupón ganador se llevará un gran premio de 11.000.000 de euros.
Además, otros 11 boletos estarán premiados con una cantidad de 1.000.000 de euros.
Dónde comprar los cupones
Para participar en este sorteo extraordinario solamente hay que adquirir un cupón en uno de los puntos de venta oficiales, o a través de la página oficial de la ONCE.
Cada cupón tiene un precio de seis euros y se pueden comprar hasta las 21.00 (hora peninsular española) del día de hoy.
Seguir el sorteo en directo
El sorteo 11 del 11 de la ONCE se podrá seguir en directo en la sección ‘Retransmisión de sorteos’, en la página oficial de la ONCE, a partir de las 21.25 horas de esta noche.
Más tarde, sobre las 22.00 horas, se retransmitirán los resultados por televisión a través de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE)
Todos los premios
El gran premio es de 11.000.000 de euros, pero también se repartirán los siguientes premios de menor cantidad:
- 11 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
- 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del premio principal.
- 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
- 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
- 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.
- 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.
- 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (Reintegro a la cifra señalada con R).
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra