A qué hora se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE: premios y dónde ver por tv

El cupón ganador se llevará un permio de 11.000.000 de euros

Este es el sueldo de un vendedor de la ONCE en España en 2025

Punto de venta de la ONCE

Punto de venta de la ONCE / ONCE / Europa Press

Cristina Sebastián

Barcelona
Este martes, 11 de noviembre, se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE, que reparte premios valorados en millones de euros. El cupón ganador se llevará un gran premio de 11.000.000 de euros.

Además, otros 11 boletos estarán premiados con una cantidad de 1.000.000 de euros.

Dónde comprar los cupones

Para participar en este sorteo extraordinario solamente hay que adquirir un cupón en uno de los puntos de venta oficiales, o a través de la página oficial de la ONCE. 

Cada cupón tiene un precio de seis euros y se pueden comprar hasta las 21.00 (hora peninsular española) del día de hoy.

Seguir el sorteo en directo

El sorteo 11 del 11 de la ONCE se podrá seguir en directo en la sección ‘Retransmisión de sorteos’, en la página oficial de la ONCE, a partir de las 21.25 horas de esta noche.

Más tarde, sobre las 22.00 horas, se retransmitirán los resultados por televisión a través de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE)

Todos los premios

El gran premio es de 11.000.000 de euros, pero también se repartirán los siguientes premios de menor cantidad:

  • 11 premios de 1 millón de euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
  • 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del premio principal.
  • 1.309 premios de 2.000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
  • 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras.
  • 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras.
  • 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra (Reintegro a la cifra señalada con R).

