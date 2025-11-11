A qué hora se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE: premios y dónde ver por tv

Este martes, 11 de noviembre, se celebra el sorteo 11 del 11 de la ONCE, que reparte premios valorados en millones de euros. El cupón ganador se llevará un gran premio de 11.000.000 de euros.

Además, otros 11 boletos estarán premiados con una cantidad de 1.000.000 de euros.

Dónde comprar los cupones

Para participar en este sorteo extraordinario solamente hay que adquirir un cupón en uno de los puntos de venta oficiales, o a través de la página oficial de la ONCE.

Cada cupón tiene un precio de seis euros y se pueden comprar hasta las 21.00 (hora peninsular española) del día de hoy.

Seguir el sorteo en directo

El sorteo 11 del 11 de la ONCE se podrá seguir en directo en la sección ‘Retransmisión de sorteos’, en la página oficial de la ONCE, a partir de las 21.25 horas de esta noche.

Más tarde, sobre las 22.00 horas, se retransmitirán los resultados por televisión a través de La 1 de Radiotelevisión Española (RTVE)

Todos los premios

El gran premio es de 11.000.000 de euros, pero también se repartirán los siguientes premios de menor cantidad: