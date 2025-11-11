La historia del sorteo 11 del 11 de la ONCE

El Sorteo del 11 del 11 de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios más populares que gestiona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

La ONCE es una organización de carácter social sin ánimo de lucro cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y personas con discapacidad de toda España.

Nació en 1938, en medio de un país devastado por la Guerra Civil, cuando un grupo de personas con discapacidad visual fundaron la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Conseguir dinero

En 1939, apenas un año después de su fundación, la ONCE dio un paso significativo al introducir la lotería como medio para recaudar fondos. Esta lotería, inicialmente modesta, se convirtió rápidamente en una tradición apreciada por la población española, brindando la oportunidad de ganar premios mientras se contribuía a una causa benéfica.

El Sorteo del 11 del 11, específicamente, nació en el 2011, como no podía ser de otra manera, como una iniciativa para celebrar el aniversario de la lotería de la ONCE.

La elección del 11 de noviembre no fue casualidad: esta fecha, con sus múltiples onces, simboliza la identidad única de la organización y se convirtió en un emblema para el sorteo anual.

Su creación se debió a la buena acogida que tuvieron los sorteos extraordinarios del día del Padre, de la Madre y de Verano, unido a la llegada del año 2011. La ONCE quiso lanzar un sorteo en un día muy señalado para la compañía, el 11/11/11.

Gran expectación

El sorteo tuvo una campaña mediática de gran acogida y expectación, en gran parte debido a la peculiaridad del día, del sorteo y de los premios repartidos. El sorteo contó al mismo tiempo con la celebración de una gala especial que fue emitida por televisión en horario de máxima audiencia, alcanzando la cifra de 4 millones de espectadores.

En ese primer sorteo (11/11/11) se repartieron 11 premios de un millón de euros y un premio de 11 millones de euros entre 12 cupones distintos. Además, se entregaron varios premios menores en donde la cuantía total destinada a premios, llegó a los 44 millones de euros.

La mecánica del sorteo es similar a la de otros sorteos: un sistema de cupones numerados. Cada cupón tiene un número de cinco cifras y una serie de tres cifras, y los participantes compran estos boletos con la esperanza de que su número sea seleccionado en el sorteo. La cifra de cinco dígitos permite una amplia distribución de premios, creando una experiencia inclusiva para los participantes.