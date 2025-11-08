Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025: resultados y comprobar números premiados del sábado 8 de noviembre

Décimo del Sorteo Extraordinario de 'La Cultura' de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre de 2025.

Décimo del Sorteo Extraordinario de 'La Cultura' de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre de 2025. / Lotería Nacional

Manuela Valdés

Este sábado, Lotería Nacional celebra una edición especial de su sorteo, un Sorteo Extraordinario dedicado a la cultura, homenajeando así el mundo del arte y la cultura en España. La rifa extraordinaria, acogida por el Salón de Loterías de Madrid en su horario habitual de las 13.00 horas, reparte un total de 105.000.000 euros en premios, con un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a la fracción y serie. El primer premio asciende a 130.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio otorga 25.000 euros.

Siga el sorteo en directo en EL PERIÓDICO.

Actualizar

TEMAS

Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025: resultados y comprobar números premiados del sábado 8 de noviembre

Por qué tu coche hace ruido al arrancar y cómo identificarlo puede evitar una avería costosa

Telefónica reduce su deuda en 1.800 millones con su reordenación en Latinoamérica

Tres detenidos en Mollerussa por el matrimonio forzado de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

Junts acusa a Sánchez de seguir la estrategia del "avestruz" y pide que alguien le "abra los ojos" porque no darán marcha atrás

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

La moda catalana necesitará nuevos perfiles ante los retos ambientales de la UE, según un informe

El Supremo de EEUU da la razón al Gobierno y suspende temporalmente el pago de ayudas alimentarias

