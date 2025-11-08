En Directo
Juego de azar
Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025: resultados y comprobar números premiados del sábado 8 de noviembre
Este sábado, Lotería Nacional celebra una edición especial de su sorteo, un Sorteo Extraordinario dedicado a la cultura, homenajeando así el mundo del arte y la cultura en España. La rifa extraordinaria, acogida por el Salón de Loterías de Madrid en su horario habitual de las 13.00 horas, reparte un total de 105.000.000 euros en premios, con un premio especial acumulado de 15.000.000 euros a la fracción y serie. El primer premio asciende a 130.000 euros al décimo, mientras que el segundo premio otorga 25.000 euros.
Siga el sorteo en directo en EL PERIÓDICO.
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional puede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
